من الزواج إلى الاستشهاد.. قصة الشهيد أحمد حبيب

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وكان على رأس هؤلاء الشهيد أحمد حبيب على أحمد، وتسلم التكريم زوجته وابنته سارة.



"أحمد حبيب" من قرية المناحريت التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، وقد استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى بسيناء، كان متزوجا من 7 أشهر، وقبل استشهاده كتب على صفحته الشخصية على فيس بوك: "اللهم ارزقنى حسن الخاتمة".



وكان الشهيد محبوبًا من أهالى قريته، حيث قالوا حين شيعت جنازته إنه كان محببا لدى الجميع، وكان يتميز بالهدوء، وأضاف أصدقاء الشهيد أنه كان يتفانى فى عمله.