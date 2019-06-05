إعادة فتح معرض للفنون في صقلية بعد مداهمة الشرطة له الأسبوع الماضي

جرى اليوم الأربعاء إعادة فتح معرض للفنون في صقلية أمام الجمهور، بعد أن كانت الشرطة قد داهمته في الأسبوع الماضي، بسبب ما تردد عن وجود أعمال فنية زائفة فيه.



ووفقا للفريق الفني التابع لشرطة الدرك الإيطالية، فإن المعرض يضم اثنين من الاعمال النحتية، منسوبين بشكل خاطئ لفنان القرن العشرين السويسري، ألبرتو جياكوميتي.



وقد تم وضع التمثالين قيد التحفظ القضائي، ولكنهما ما زالا معروضين في المعرض المقام في بلدة سرقوسة.



من ناحية أخرى، قالت الجهة المنظمة لاقامة المعرض، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنها تعتقد أن التمثالين أصليين، وقدمت وثائق تدعم ذلك.



وأشار المنظمون إلى أن التمثالين كانا معروضين من قبل في معارض أخرى، من بينها "قصر مونزا الملكي"، بالقرب من ميلانو، وفي مقر حكومة ميلانو الإقليمية.