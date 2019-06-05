القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
الثقافة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:27 م

إعادة فتح معرض للفنون في صقلية بعد مداهمة الشرطة له الأسبوع الماضي

إعادة فتح معرض للفنون
وكالات
dostor.org/2654737

جرى اليوم الأربعاء إعادة فتح معرض للفنون في صقلية أمام الجمهور، بعد أن كانت الشرطة قد داهمته في الأسبوع الماضي، بسبب ما تردد عن وجود أعمال فنية زائفة فيه.

ووفقا للفريق الفني التابع لشرطة الدرك الإيطالية، فإن المعرض يضم اثنين من الاعمال النحتية، منسوبين بشكل خاطئ لفنان القرن العشرين السويسري، ألبرتو جياكوميتي.

وقد تم وضع التمثالين قيد التحفظ القضائي، ولكنهما ما زالا معروضين في المعرض المقام في بلدة سرقوسة.

من ناحية أخرى، قالت الجهة المنظمة لاقامة المعرض، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنها تعتقد أن التمثالين أصليين، وقدمت وثائق تدعم ذلك.

وأشار المنظمون إلى أن التمثالين كانا معروضين من قبل في معارض أخرى، من بينها "قصر مونزا الملكي"، بالقرب من ميلانو، وفي مقر حكومة ميلانو الإقليمية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 4 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 5 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 6 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 6 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

الآن

نهر الدانوب يلقي 4.2 طن من البلاستيك في البحر الأسود يوميا

صلاح يقدم واجب العزاء لشهداء كمين العريش

مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

ads
الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

ألبومات الصور

رجال الدين المسيحي والإسلامي يهنئون محافظ المنيا بعيد الفطر

بالبالونات.. أهالي سيدي بشر يحتفلون بعيد الفطر (صور)

أهلا أهلا بالعيد.. صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة زينب

محافظ المنيا يوزع العيدية وملابس العيد على أطفال مؤسستي البنين والبنات (صور)

رياضة

نائب رئيس الاتحاد البرازيلي يشكك فى مشاركة نيمار فى كوبا أمريكا

رومنيجه: بايرن لم يقدم عرضا لمانشستر سيتي لضم ساني

إسقاط شكوى الاغتصاب بحق رونالدو

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

الرئيس نيوز

خبراء في الجماعات الإرهابية: هجوم العريش دعائي ولا علاقة له بعشماوي

إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة

وفاة الفنان الكبير محمد نجم

قوات الأمن تثأر لشهداء العريش (صور)

إحصائية رسمية.. استشهاد 8 من الشرطةومصرع 5 إرهابيين في هجوم العريش

كشكول

لجان الثانوية أنهت تجهيزاتها للامتحانات في المقطم

تعرف علي موعد بدء امتحانات الدور الثاني لـ"أبناؤنا في الخارج"

3 حالات يسمح للأم فيها بالتقديم للطفل بالمدرسة... تعرف عليها

تعرف علي كيفية التقديم لرياض الأطفال الكترونيا

تعرف على المنح الدراسية الهندية بالتعليم العالي 2019/2020

الأمصار

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب نابلس

توقف عملية انتشال جثث المتسلقين الذين فقدوا في قمة بالهيمالايا

أول اجتماع للحكومة النمساوية الجديدة وترقب للتصويت بالثقة فى البرلمان غدًا

الحكومة المجرية تقدم مشروع قانون مثير للجدل

الرئيس الصيني يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

افتتاح 13 معهدا لتعليم اللغة الكورية في إحدى عشر دولة

فيتنامى يفقد ذراعيه أثناء تنظيفه لنمر

كوريا الجنوبية تعتزم تأسيس هيئة عالمية لمكافحة الغبار الناعم

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

دراسة: وجود صلة بين أمراض اللثة ومرض الألزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎