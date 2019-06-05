إسقاط شكوى الاغتصاب بحق رونالدو

سقطت شكوى الاغتصاب بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بحسب ما أفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبرج الاربعاء، بدون تحديد ما إذا تم التوصل إلى إتفاق مالي بين الطرفين.



وتم تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيجاس.



ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت المدعية، عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، قد توصلت إلى اتفاق رضائي مع رونالدو حامل الكرة الذهبية خمس مرات.



وتقدمت مايورغا العام الماضي بشكوى في ولاية لاس فيغاس تتهم رونالدو باغتصابها في 13 يونيو 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطا لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل.



ونفى رونالدو (34 عاما) لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الاسباني السابق هذه الاتهامات بشدة.



وصرحت مايورغا العام الماضي انها رغم توصلها الى تسوية مالية مع رونالدو، إلا أنها شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة.



وبعد الاتهامات المتجددة، اعادت شرطة لاس فيجاس فتح تحقيق.