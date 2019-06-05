شريف سعد: استاد الإسكندرية جاهز لاستضافة "العرس الأفريقي"

أكد الدكتور شريف سعد، مدير عام استاد الإسكندرية الدولي، الانتهاء من مراحل الإحلال والتطوير الخاصة بالاستاد بالكامل من الأعمال الميدانية والإلكترونية، حيث أصبح جاهزا لاستضافة مباريات المجموعة التي حددت له من قبل قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا "2019 "، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.



وقال سعد اليوم الأربعاء، إن الاستاد شهد مراحل إحلال وتطوير بداية من مداخل الملعب، ومرورا ببوابات الجماهير والمدرجات والمقصورة وغرف خلع الملابس، وغرف الحكام.



وأضاف أنه تم تزويد جميع مرافق الاستاد بمنظومات جديدة، منها ا: لدفاع المدني، وكذلك غرفة الإذاعة، والكاميرات، والإضاءة، إلى جانب رفع كفاءة الحمامات و"التراك "، والشاشات والمسطح الأخضر، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات الأمنية.



وأشار مدير عام استاد الأسكندرية إلى أن وفدا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بزيارة الاستاد الأسبوع الماضي، للوقوف على آخر التطورات التي أجريت به، حيث أشاد بأرضية الملعب، وأكد أنه سيكون من أفضل الاستادات التي تستضيف البطولة القارية.

يذكر أن استاد الأسكندرية سيستضيف مباريات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات: نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر.