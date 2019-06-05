القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
رياضة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:19 م

شريف سعد: استاد الإسكندرية جاهز لاستضافة "العرس الأفريقي"

الدكتور شريف سعد،
الدكتور شريف سعد، مدير عام استاد الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2654727

أكد الدكتور شريف سعد، مدير عام استاد الإسكندرية الدولي، الانتهاء من مراحل الإحلال والتطوير الخاصة بالاستاد بالكامل من الأعمال الميدانية والإلكترونية، حيث أصبح جاهزا لاستضافة مباريات المجموعة التي حددت له من قبل قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا "2019 "، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال سعد اليوم الأربعاء، إن الاستاد شهد مراحل إحلال وتطوير بداية من مداخل الملعب، ومرورا ببوابات الجماهير والمدرجات والمقصورة وغرف خلع الملابس، وغرف الحكام.

وأضاف أنه تم تزويد جميع مرافق الاستاد بمنظومات جديدة، منها ا: لدفاع المدني، وكذلك غرفة الإذاعة، والكاميرات، والإضاءة، إلى جانب رفع كفاءة الحمامات و"التراك "، والشاشات والمسطح الأخضر، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات الأمنية.

وأشار مدير عام استاد الأسكندرية إلى أن وفدا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بزيارة الاستاد الأسبوع الماضي، للوقوف على آخر التطورات التي أجريت به، حيث أشاد بأرضية الملعب، وأكد أنه سيكون من أفضل الاستادات التي تستضيف البطولة القارية.
يذكر أن استاد الأسكندرية سيستضيف مباريات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات: نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

الآن

نهر الدانوب يلقي 4.2 طن من البلاستيك في البحر الأسود يوميا

صلاح يقدم واجب العزاء لشهداء كمين العريش

مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

ads
الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

ألبومات الصور

رجال الدين المسيحي والإسلامي يهنئون محافظ المنيا بعيد الفطر

بالبالونات.. أهالي سيدي بشر يحتفلون بعيد الفطر (صور)

أهلا أهلا بالعيد.. صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة زينب

محافظ المنيا يوزع العيدية وملابس العيد على أطفال مؤسستي البنين والبنات (صور)

رياضة

نائب رئيس الاتحاد البرازيلي يشكك فى مشاركة نيمار فى كوبا أمريكا

رومنيجه: بايرن لم يقدم عرضا لمانشستر سيتي لضم ساني

إسقاط شكوى الاغتصاب بحق رونالدو

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

الرئيس نيوز

خبراء في الجماعات الإرهابية: هجوم العريش دعائي ولا علاقة له بعشماوي

إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة

وفاة الفنان الكبير محمد نجم

قوات الأمن تثأر لشهداء العريش (صور)

إحصائية رسمية.. استشهاد 8 من الشرطةومصرع 5 إرهابيين في هجوم العريش

كشكول

لجان الثانوية أنهت تجهيزاتها للامتحانات في المقطم

تعرف علي موعد بدء امتحانات الدور الثاني لـ"أبناؤنا في الخارج"

3 حالات يسمح للأم فيها بالتقديم للطفل بالمدرسة... تعرف عليها

تعرف علي كيفية التقديم لرياض الأطفال الكترونيا

تعرف على المنح الدراسية الهندية بالتعليم العالي 2019/2020

الأمصار

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب نابلس

توقف عملية انتشال جثث المتسلقين الذين فقدوا في قمة بالهيمالايا

أول اجتماع للحكومة النمساوية الجديدة وترقب للتصويت بالثقة فى البرلمان غدًا

الحكومة المجرية تقدم مشروع قانون مثير للجدل

الرئيس الصيني يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

افتتاح 13 معهدا لتعليم اللغة الكورية في إحدى عشر دولة

فيتنامى يفقد ذراعيه أثناء تنظيفه لنمر

كوريا الجنوبية تعتزم تأسيس هيئة عالمية لمكافحة الغبار الناعم

الصحة

دراسة: وجود صلة بين أمراض اللثة ومرض الألزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎