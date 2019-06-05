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اقتصاد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:11 م

مصر تشارك باجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي باليابان

الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت،
طارق عتمان
dostor.org/2654716

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة، متوجهًا إلى اليابان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي والتي تنعقد بهدف مناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وتنعقد اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي في مدينتي تسوكوبا وطوكيو باليابان خلال الفترة من 8 حتى 9 يونيو 2019؛ ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددًا من اللقاءات خلال يومي 6 و7 يونيو 2019 مع قيادات من الجانب الياباني تشمل مسئولين، وممثلي الشركات والجهات الأكاديمية بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب الياباني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة فرص العمل وتشجيع الابتكار التكنولوجي.

والجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين تعرف رسميًا باسم "قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي"، وتهدف اجتماعاتها إلى تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي، كما تُركز ليس فقط على الاقتصاد الكلي والتجارة، بل أيضًا على عدد كبير من القضايا العالمية التي تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، مثل التنمية وتغير المناخ والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين.

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