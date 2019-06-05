نقيب مهندسى القاهرة ينعى شهداء كمين العريش

نعى اللواء مهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسى القاهرة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة وأعضاء الجمعية العمومية ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم الذى تم فجر اليوم على كمين العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.



وتوجه مجلس النقابة بخالص تعازيه لأسر الشهداء والشعب المصرى داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، وأكد أبوسنة أن مثل هذه الأعمال لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصرى العظيم وقواتنا الباسلة وشرطتنا الوطنية الذين أقسموا على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود منه وتطهير أرض مصر الطيبة.