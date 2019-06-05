منتخب الطائرة الوطني يواجه كينيا في تصفيات دورة الألعاب الأفريقية

يلتقى اليوم الأربعاء، منتخب مصر الأول للكرة الطائرة، المنتخب الكيني المضيف في إطار ختام تصفيات أفريقيا المقامة في كينيا، والمؤهلة للألعاب الأفريقية بالمغرب.



وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز بمباريتيه السابقتين في التصفيات أمام رواندا واوغندا بنتيجة 3صفر و31.



وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحي، وأحمد صابر "فطوطة "، وأحمد قطب، وهشام يسرى، ومصطفى إبراهيم "دبشة "، وعمر نجيب، وأحمد سعيد، وأحمد عبد العال، وأحمد عبد العال "درونكة"، ومحمد المهدى، ورشاد شبل، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عادل، ومن المنتظر أن تعود بعثة المنتخب المصري للقاهرة يوم غد الخميس.