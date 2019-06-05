نادي قضاة مجلس الدولة يدين الهجوم الإرهابي بكمين العريش

ينعى نادي قضاة مجلس الدولة ببالغ الحزن والأسى والغضب شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا اليوم جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين أمني بمدينة العريش بشمال سيناء أثناء أداء صلاة العيد.



ويتقدم النادي بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية ولأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله، كما يتمنى للمصايين الشفاء العاجل.



ويدين النادي بأشد العبارات هذا العمل الارهابي الذي يؤكد على أن الإرهاب لا دين له وأن الإسلام برئ من هذه التهمة، كما يظهر خسة وندالة هؤلاء الإرهابيين الجبناء الذين لم يتورعوا عن ارتكاب جرائمهم في هذا اليوم المبارك، وأرادوا أن يدخلوا الحزن على قلب مصر والمصريين في يوم العيد، إلا أن قوة بأس ورباطة جأش المصريين وتماسكهم لن تمكنهم من بلوغ مقصدهم.



ويكرر النادي دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب ومن يدعمه على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيين الخونة كالذباب ويقعوا في قبضة العدالة لينالوا ما يستحقون جراء جرائهم الخسيسة.. حمى الله مصر ورحم شهدائها.