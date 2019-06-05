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تقارير ومتابعات
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:09 م

"عريس الجنة".. قصة الشهيد رامي الجوهري الذي كرّم الرئيس أسرته

الرئيس
الرئيس
إيمان ماهر
dostor.org/2654710

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرة الشهيد الرائد رامي عبدالمنعم الجوهري، الذي ارتقى شهيدًا في 27 يوليو 2018، أثناء قيامه بواجبه الوطني، حيث كان ضمن قوات تقوم بمداهمة وكر لإرهابيين في شمال سيناء، وتسلمت أسرة الشهيد رامي عبدالمنعم الجوهري التكريم.

كان البطل الراحل قد تزوج قبل سنة ونصف من وفاته، وأعقب من بعده طفل يبلغ من العمر 6 أشهر.

شهدت دفنة وجنازة الشهيد حشودًا من أهل قريته بمسقط رأسه بقرية كفر الشراقوة مركز ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، وتسارع أهل القرية لحمل جثمانه، ورددت جموع المواطنين المشاركين في الجنازة هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" وبعد انتهاء الجنازة العسكرية حملت سيارة المطافئ "جثمان الشهيد" ملفوفًا بعلم مصر.

وأصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، القرار رقم 483 لسنه 2018، بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر الشراقوة للتعليم الأساسي تخليدًا لذكراه، موجهًا رئيس مركز ومدينه ميت غمر، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ القرار بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة المذكورة وتعليق بانر فورًا باسمه.

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