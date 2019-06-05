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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:09 م

إنفانتينو خلال كونجرس الفيفا في باريس: الفساد أصبح شيئًا من الماضي

السويسري جياني إنفانتينو
السويسري جياني إنفانتينو
وكالات
dostor.org/2654708

قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، إن الفساد أصبح شيئا من الماضي، وذلك فى كلمة أمام المندوبين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (كونجرس الفيفا) في العاصمة الفرنسية باريس، والذي شهد اليوم انتخابه بالتزكية لولاية جديدة في رئاسة الفيفا تستمر حتى 2023.

وتولى إنفانتينو (49 عاما) المنصب بالتزكية كونه المرشح الوحيد لرئاسة الفيفا، وذلك بعد أن صوت 197 مندوبا من ممثلي الاتحادات الأعضاء على تغيير القوانين وإتاحة التزكية.

وقبل إعلان استمراره في رئاسة الفيفا، قال إنفانتينو في كلمة أمام ممثلي الاتحادات الوطنية ال211 الأعضاء في الفيفا، إن الاتحاد قد قطع مشوارا طويلا بعد أن ضربته سلسلة من فضائح الفساد التي أطاحت بمواطنه بلاتر من المنصب في 2015.

وأوضح إنفانتينو: "فترة الأعوام الثلاثة والأشهر الأربعة الماضية لم تكن مثالية بالطبع، بالتأكيد ارتكبت أخطاء".

وأضاف: "لقد حاولت تطوير نفسي واليوم لم يعد أحد يتحدث عن أزمات، ولا أحد يتحدث عن فضائح أو مزيد من الفساد".

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