افتتاح 13 معهدا لتعليم اللغة الكورية في إحدى عشر دولة

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية ومؤسسة "معهد الملك سيجونج "، اليوم الأربعاء، أنه سيتم افتتاح 13 معهدا في 11 دولة، بما فيها الإمارات والهند وإندونيسيا وغيرها لتعليم اللغة الكورية، ليرتفع بذلك عدد معاهد تعليم اللغة الكورية إلى 180 مركزا في العالم.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب " الكورية الجنوبية عن الوزارة، أن 35 مؤسسة من 31 دولة تقدمت بطلبات لاستضافة "معهد الملك سيجونج " لتعليم اللغة الكورية، وتعتبر صربيا الدولة الثانية التي تفتح المعهد في منطقة البلقان بعد بلغاريا.



ومن المتوقع أن يلعب المعهد دور الجسر لنشر اللغة الكورية والثقافة الكورية في هذه المنطقة.



يذكر أن المعهد افتتح 13 فرعا في ثلاث دول عام 2007، واعتبارا من يونيو عام 2019 سيرتفع عدد المعاهد إلى 180 معهدًا في 60 دول حول العالم.



وقال مسئول في وزارة الثقافة، إن الثقافة الكورية تحقق إنجازات ملحوظة في الساحة العالمية خلال الآونة الأخيرة، حيث تصدرت فرقة "بي تي إس " الغنائية للفتيان قائمة "بيلبورد"، فيما فاز الفيلم الكوري الجنوبي "الطفيلي" بجائزة "السعفة الذهبية " في مهرجان "كان " السينمائي الدولي.



وأضاف أن الوزارة ستبذل أقصى جهد ليلعب المعهد دورًا رئيسيًا لإيلاء الأشخاص في العالم اهتماماتهم المستمرة باللغة والثقافة الكورية.

