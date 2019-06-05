ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ617 جنيهًا للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، مع إقبال المصريين على شرائه من قبل الأسر المصرية وخاصة المقدمين على الزواج، حيث بلغت قيمة الارتفاع نحو 3 جنيهات على جميع الأعيرة لدى محلات الصاغة، وسجل سعر عيار "21 " نحو 617 جنيها للجرام لأول مرة منذ أكثر من شهر، حسب ما أكده نادي نجيب عضو غرفة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.



وأضاف "نجيب" في تصريحات لـ"الدستور "، أن السبب في ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى استمرار صعود الأسعار العالمية للأوقية الذهب والتي ارتفعت بنسبة 0.5% لتسجل 1325 دولارًا، مشيرا إلى أن موسم عيد الفطر يشهد إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب من قبل المصريين بسبب الزواج والمعايدة خلال هذا العيد المبارك.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:



عيار 18 سجل 528.75 جنيه.

عيار 21 سجل 617 جنيهًا.

عيار 24 سجل 705 جنيهات.

الجنيه الذهب 4936 جنيها.

أوقية الذهب 1324 دولارًا.



وفي نفس السياق، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنه بدءًا من 10 يونيو المقبل ستطبق تعريفات جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات من المكسيك، حتى يتم وقف الهجرة غير الشرعية.



وتتجه أسعار الذهب لتسجيل أول مكاسب شهرية في 3 أشهر، كما تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.