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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:58 ص

الصحة: توفير مصل التسمم الممبارى فى جميع مراكز السموم

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2654695

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى "الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة" فى جميع مراكز السموم والمديريات بالجمهورية، لعلاج حالات التسمم التى قد تحدث خلال فترة العيد.

وأكدت أنه تم تكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث الاشتراطات الصحية، والشهادات الصحية، وأخذ عينات وفحصها معمليًا، واتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء المخالفات، بالإضافة إلى التعامل الفورى فى حالة الإبلاغ عن أى منشآت غذائية، أو مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأضافت أن الخطة تشمل التنبيه على جميع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية من المصانع، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية، وسحب العينات من الأغذية المعروضة خاصة الفسيخ، والرنجة، والمجمدات والعصائر.

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