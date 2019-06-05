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اقتصاد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:58 ص

"شعبة المحاجر" ترصد أهم صادرات مصر للدول الأوروبية

إبراهيم غالي، رئيس
إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر
هويدا سعيد
dostor.org/2654694

قال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الصادرات المصرية تغيرت في الفترة ما بين 2017 وحتى نهاية 2018، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الصين 32.957 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بـ2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 34.466 مليون دولار بتراجع 4% عن 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى ليبيا 29.270 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 16.229 مليون دولار بزيادة 80% عن 2017.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه قد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانتيت إلى بريطانيا 5.649 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 6.081 مليون دولار، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى كوريا الجنوبية 3.305 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 1.877 مليون دولار بزيادة 76% عن 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية 3.181 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 3.219 مليون دولار بتراجع 1% عن عام 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى فرنسا 1.959 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 1.755 مليون دولار بزيادة 12% عن 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الهند 0.791 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بـ2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 0.978 مليون دولار بتراجع 19% عن عام 2017.

وأشار إلى أن حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى اليونان 0.750 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 0.606 مليون دولار بزيادة 24% عن 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى إسبانيا 1.275 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 0.883 مليون دولار بزيادة 44% عن عام 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى إيطاليا 0.620 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بـ2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 1.386 مليون دولار بتراجع 51 وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى تركيا، 0.419 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 0.327 مليون دولار بزيادة 28% عن عام 2017.

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