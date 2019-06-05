غرف عمليات لمتابعة توزيع المياه أول أيام العيد

رفعت وزارة الري والموارد المائية، درجة الاستعداد القصوى لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات ومتابعة منسوب المياه في كافة الترع والمصارف خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة،بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات لمواجهة أية تعديات على نهر النيل والمجارى المائية بكافة أنحاء الجمهورية خلال فترة الأجازة.



وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية، إنه تم رفع درجة الاستعداد خلال أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذ خطة لتوزيع المياه في المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات في حدود الحصة المائية، فى ظل موسم أقصى الإحتياجات وزراعة الأرز.



وأعلن عبداللطيف في تصريحات خاصة، التنسيق مع جميع الإدارات العامة للري لإجراء التخفيضات المناسبة للترع والرياحات، وتوفير المياه لمحطات مياه الشرب وتشكيل لجان للمرور والمتابعة اليومية لمختلف الترع والمصارف ومحطات الرفع أثناء إجازة العيد، وتكليف جميع المهندسين ومديري العموم لمتابعة الترع الرئيسية والرياحات المختلفة في المحافظات ورفع درجة الاستعداد بالتفاتيش وهندسات الري .