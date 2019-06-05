ليفربول يسعى لضم هداف برشلونة

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن نادى "ليفربول" الإنجليزي، أبدى اهتمامًا "مفاجئًا" باللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم "أياكس أمستردام" الهولندى، والذي يعد هدفا رئيسيًا لفريق برشلونة الأسبانى؛ وذلك لمواصلة صحوته بعد التتويج بدوري الأبطال.



وقالت الصحيفة إن يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، يريد التعاقد مع اللاعب مهما كان الثمن؛ من أجل تكوين شراكة دفاعية مع مواطنه، فيرجيل فان دايك.



وكان دي ليخت قريبًا للغاية من اللحاق بزميله فرينكي دي يونج في برشلونة، لولا تعثر الصفقة فجأة، بسبب الاختلاف على الأمور المادية، فيما أعلن دي ليخت، مؤخرًا أنه لم يحسم موقفه بعد بشأن وجهته المقبلة، موضحًا أنه سيتخذ قراره عقب انتهاء دوري الأمم الأوروبية.