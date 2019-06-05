بيع نادي فيورينتنيا يتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

تنوعت اهتمامات الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الأربعاء، وتصدرها اقتراب عائلة ديلا فالي المالكة لنادي فيورنتينا، من بيع النادي، بالإضافة إلى تصريحات المدير الفني المخضرم ماوريسيو ساري عن اقترابه من تدريب فريق يوفنتوس.



وذكرت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) أن نادي فيورنتينا سينتقل للملكية الأمريكية، بعد أن تغادر عائلة ديلا فالي النادي، الذي سيُباع مقابل 170 مليون يورو، مشيرة إلى أن اللاعب فيديريكو كييزا قد يغادر الفيولا إلى يوفنتوس.



وحول نفس الموضوع، ذكرت صحيفة (كوريري ديللو سبورت): انتهت حقبة ديلا فالي بعد 17 عامًا، وسيصبح فيورنتينا للأمريكان، مشيرة إلى أن إجمالي الاتفاق يبلغ ما بين 165 و180 مليون يورو، وسينتهي الإعلان الرسمي مساء الغد.



وعن اقتراب ماوريسيو سارى مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي نابولي السابق، من تدريب السيدة العجوز، ذكرت الصحيفة (توتو سبورت): ساري يرتدي عباءة يوفنتوس ويؤكد أنه سيرتدي بدلة رياضية، إذا طلبوا منه ذلك وأشار إلى أن جماهير نابولي يعرفون ما يكنه لهم إلا أن هذه المهنة قد تأخذه لمسارات أخرى.