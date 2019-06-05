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اقتصاد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:45 ص

استقرار أسعار الدواجن.. و"البلدي" بـ44 جنيهًا للكيلو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
dostor.org/2654686

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، طبقًا لسعر بورصة الدواجن الرئيسية، تماشيًا مع التغيرات اليومية.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء تراوحت اليوم بين 29 و31 جنيهًا للكيلو، في حين سجلت الدواجن البلدي 44 جنيهًا للكيلو لدى محلات البيع بالتجزئة، والدواجن الساسو بين 32 و33 جنيهًا، بينما سجل الكتكوت الأبيض سعرا يتراوح بين 3.50 و7 جنيهات.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر تراوح بين 26 و30 جنيهًا، وسجلت الأمهات البيضاء ما بين 21 و22 جنيهًا.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من البيض ما يقرب من 11 مليار بيضة سنويًا، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنويًا.

وكانت الأسعار، خلال الأسبوع الماضي، قد شهدت حالة من الارتفاع، خصوصًا مع زيادة الاستهلاك اليومي خلال شهر رمضان.

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