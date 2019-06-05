القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
رياضة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:44 ص

الحنين إلى العائلة والوطن قد يكون خلف رحيل سارى عن تشلسى

الإيطالي ماوريتسيو
الإيطالي ماوريتسيو ساري،
وكالات
dostor.org/2654684

ألمح الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدرب تشلسي الإنجليزي، إلى رغبته بالعودة إلى بلاده وربما تسلم مهمة تدريب يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة بقوله إنه يفتقد لاصدقائه واهله المسنين.

وارتبط اسم مدرب نابولي السابق البالغ من العمر 60 عاما بنادي يوفنتوس الذي يبحث عن مدرب بعد رحيل مدربه السابق ماسيميليانو أليجري بعد خمسة أعوام من النجاحات، إذ قاده إلى اللقب المحلي خمس مرات، وإلى التتويج بكأس إيطاليا أربع مرات والكأس السوبر الإيطالية مرتين، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما أمام برشلونة الإسباني عام 2015 ومواطن الأخير ريال مدريد 2017.

ساري الذي وصل إلى قمة عالم الكرة المستديرة بعد مسيرة مهنية ناجحة كمصرفي، استمتع بنهاية موسم ناجحة مع تشلسي.

ورغم أن التقني الإيطالي فشل في الفوز بقلوب قسم من جماهير الـ"بلوز"، إلا أنه نجح على أرض الملعب في قيادة تشلسي إلى التتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا "ليج" على حساب مواطنه أرسنال 4-1، وإلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي المؤهل إلى المسابقة القارية الأم الموسم المقبل، وخسر في نهائي كاس الرابطة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

وفي حال غادر ساري تشلسي إلى "السيدة العجوز"، فإنه سيكلف خزينة نادي مدينة تورينو قرابة 5 ملايين يورو (6.4 ملايين دولار)، وكان قد صرح لمجلة "فانيتي فير" أنه كان "عاما قاسيا".

ولكن الموسم المقبل يعد بأنه يكون أكثر قساوة، فالرحيل المتوقع للاعب الدولي البلجيكي إدين هازار إلى ريال مدريد الإسباني سيعقد الأمور أكثر بسبب صعوبة ايجاد بديل عنه، كون النادي تحت مقصلة حظر التعاقد مع اللاعبين بسبب خرقه لقانون التعاقد مع القِصّر، كما أن حنين العودة إلى حضن والديه المسنين يحثه على الرحيل.

وتطرق ساري إلى حنينه للعودة إلى بلاده، قائلًا "بالنسبة لنا نحن الإيطاليون، دعوة العودة إلى الوطن قوية جدا.

وتابع: "أشعر بأن هناك شيئًا مفقودًا، كان عامًا قاسيًا، بدأت أشعر بوزن الابتعاد عن الأصدقاء ووالدي المسنين الذين نادرا ما أراهم".

وأردف: "ولكن في سنى، لا اتخذ سوى القرارات الاحترافية.. لن يكون بإمكاني العمل لـ20 عامًا، إنه عمل قاس، الجلوس على دكة المدربين".

وقع رحيل ساري عن تشلسي سيكون أقل قساوة من وقع رحيل سلفه ومواطنه أنطونيو كونتي الذي تقدم بشكوى قضائية ضد فريقه السابق الذي أشرف عليه بين عامي 2016 و2018 بعد إقالته، وحصل على حكم الشهر الماضي بتعويض مالي قدره 9 ملايين جنيه إسترليني.

ويعتقد ساري أن توليه مهمة تدريب يوفنتوس لن يغضب جماهير نابولي الذي سبق أن اشرف عليه بين عامي 2015 و2018 وقاده لاحتلال مركز الوصافة في الدوري مرتين وللمركز الثالث مرة، كما اختير معه أفضل مدرب في الـ "سيري أ" موسم 2016- 2017.

وعن عشقه لنابولي يقول ساري: "تدرك جماهير نابولي مدى الحب الذي أكنه لها.. اخترت الرحيل العام الماضي وعدم الذهاب إلى فريق إيطالي".

وتابع: "العلاقة لن تتبدل.. تمنح نسبة 110 بالمائة للولاء عندما تكون هناك (مع نابولي)، ماذا يعني أن تكون وفيا؟".

اللاعب الدولي الإيطالي جورجينيو الذي انتقل مع ساري من نابولي يريده أن يبقى في تشلسي، وهو ليس متأكدا أن جماهير نابولي ستتقبل برحابة صدر تسلمه مهمة تدريب الفريق الغريم يوفنتوس.

وبهذا الصدد صرح جورجينيو للصحف البريطانية: جماهير نابولي ما زالت تحتفظ به (ساري) في قلوبها، هذا أمر طبيعي أن يشعروا بالغضب (لانتقاله إلى يوفنتوس).

وتابع: "بإمكانهم أن يعاملوه كخائن إنهم هكذا.. سنرى ماذا سيحصل".

ومن بين الأسماء المرشحة لخلافة ساري في تشلسي النجم السابق للنادي فرانك لامبارد، الذي خاض تجربته الأولى كمدرب مع فريق دربي كاونتي الذي يلعب في المستوى الثاني وقاده إلى الملحق المؤهل إلى الدوري الممتاز، قبل أن يفشل أمام إستون فيلا بخسارته 1-2 في المباراة النهائية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

الآن

نهر الدانوب يلقي 4.2 طن من البلاستيك في البحر الأسود يوميا

صلاح يقدم واجب العزاء لشهداء كمين العريش

مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

ads
الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

ألبومات الصور

رجال الدين المسيحي والإسلامي يهنئون محافظ المنيا بعيد الفطر

بالبالونات.. أهالي سيدي بشر يحتفلون بعيد الفطر (صور)

أهلا أهلا بالعيد.. صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة زينب

محافظ المنيا يوزع العيدية وملابس العيد على أطفال مؤسستي البنين والبنات (صور)

رياضة

نائب رئيس الاتحاد البرازيلي يشكك فى مشاركة نيمار فى كوبا أمريكا

رومنيجه: بايرن لم يقدم عرضا لمانشستر سيتي لضم ساني

إسقاط شكوى الاغتصاب بحق رونالدو

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

الرئيس نيوز

خبراء في الجماعات الإرهابية: هجوم العريش دعائي ولا علاقة له بعشماوي

إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة

وفاة الفنان الكبير محمد نجم

قوات الأمن تثأر لشهداء العريش (صور)

إحصائية رسمية.. استشهاد 8 من الشرطةومصرع 5 إرهابيين في هجوم العريش

كشكول

لجان الثانوية أنهت تجهيزاتها للامتحانات في المقطم

تعرف علي موعد بدء امتحانات الدور الثاني لـ"أبناؤنا في الخارج"

3 حالات يسمح للأم فيها بالتقديم للطفل بالمدرسة... تعرف عليها

تعرف علي كيفية التقديم لرياض الأطفال الكترونيا

تعرف على المنح الدراسية الهندية بالتعليم العالي 2019/2020

الأمصار

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب نابلس

توقف عملية انتشال جثث المتسلقين الذين فقدوا في قمة بالهيمالايا

أول اجتماع للحكومة النمساوية الجديدة وترقب للتصويت بالثقة فى البرلمان غدًا

الحكومة المجرية تقدم مشروع قانون مثير للجدل

الرئيس الصيني يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

افتتاح 13 معهدا لتعليم اللغة الكورية في إحدى عشر دولة

فيتنامى يفقد ذراعيه أثناء تنظيفه لنمر

كوريا الجنوبية تعتزم تأسيس هيئة عالمية لمكافحة الغبار الناعم

الصحة

الصين توافق على تجربة سريرية لأول لقاح نوروفيروس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎