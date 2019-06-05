انضمام اللاعب الصربي يوفيتش للنادي الملكي يتصدر عناوين صحف إسبانيا

أبرزت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، نبأ انضمام اللاعب الصربي لوكا يوفيتش، لفريق ريال مدريد، قادما من "آينتراخت فرانكفورت" إلى جانب رغبة اللاعب نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة في الرحيل.



وقالت صحيفة "ماركا" إن اللاعب يوفيتش، المهاجم الذي كان مطلوبًا، كلف خزينة ريال مدريد 60 مليون "يورو"، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات إضافية، مشيرة إلى أن اللاعب "21 عامًا" سجل 27 هدفًا مع فريق "آينتراخت فرانكفورت".



ومن جانبها، ذكرت صحيفة "أس" فى عنوانها الرئيسي: ريال مدريد يشترى ماكينة أهداف، مشيرة إلى أن اللاعب انضم مقابل 60 مليون يورو وأن عقده ممتد حتى عام 2025.



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "قضية سيميدو"، لافتة إلى أن وكيل اللاعب أبلغ مسؤولي فريق برشلونة أنه يريد الرحيل للحصول على دقائق لعب أكثر، وأن النادي يؤكد على قيمة كسر عقده "100 مليون يورو" وأن فريق "أتلتيكو مدريد " ضمن المهتمين باللاعب.



وأضافت أن الخيارات الرئيسية لبرشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيسر في كل من اللاعبين: جيريرو، وينديل، جونيور، فيليبي، وتيليس.



أما صحيفة "سبورت" فقد اهتمت من جهتها بآخر تطورات انضمام اللاعب الهولندى دى ليخت للبارسا، مشيرة إلى ما أسمته "المزاد الأخير لدي ليخت".



وأضافت أن اللاعب لديه خمسة عروض، وأنه يجب أن يُقرر مستقبله خلال أسبوع، منوهة بالاهتمام به من قبل أندية: برشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وليفربول ومانشستر يونايتد، الإنجليزيان.