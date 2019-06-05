%38 زيادة فى الصادرات المصرية للصين خلال 2018

قال شياو جون جينج، القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة إن صادرات مصر إلى بلاده زادت بنسبة 38 %، وأن الصين أصبحت الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى العالم.



وقال جون جينج، إن حجم التجارة الثنائية بين مصر والصين بلغ نحو 13.8 مليار دولار فى عام 2018، مما يعكس التقدم الذى حدث فى العلاقات بين البلدين.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى زار الصين فى أبريل الماضى للمرة السادسة، قدم مقترحات تعميق التعاون بين مصر والصين فى إطار مبادرة الحزام والطريق.



وأضاف أن الصين ربطت مبادرة الحزام والطريق مع الاستراتيجية المصرية لمشروعات محور قناة السويس، بما يعود بالنفع على البلدين.