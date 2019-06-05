البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري مع نمو التجارة بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.



وفي تقرير صادر عن البنك، صرح بأن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يُسجل نمو 2.6 % في العام الجاري، وهي تقديرات أقل من توقعات يناير عند 2.9 %، وتقديرات 3 % في العام الماضي.



وفيما يتعلق بتقديرات البنك الدولي للنمو الاقتصادي العالمي في 2020، فإنه يرى أنه سيسجل مستوى 2.7 %.



وقال رئيس البنك الدولي ديفيس مالبس إن هناك انخفاضا في ثقة الأعمال وتباطؤ عميق في التجارة العالمية وتراجع الاستثمارات في الأسواق الناشئة والمتقدمة، مؤكدا أن الزخم لا يزال هشا.



كما حذر البنك من أن المخاطر تميل بشكل حاد نحو الجانب الهبوطي، محددا التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاختلال المالي في الأسواق الناشئة والضعف بأكثر من المتوقع في الدول المتقدمة وبشكل خاص داخل أوروبا كأحد أبرز تلك المخاطر.



وأضاف التقرير: "تزايد عدم اليقين في السياسة بما في ذلك التصعيد الأخير للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى صاحبه تباطؤ في الاستثمار العالمي وتراجع في الثقة".



وتابع: "لقد تدهورت الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو بسرعة منذ منتصف عام 2018، وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية".