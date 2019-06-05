انخفاض أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات ارتفاعها.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.7 % إلى 61.54 دولار للبرميل، وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1 % عند 52.94 دولار للبرميل.



ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.



وكان معهد البترول الأمريكي كشف أمس زيادة المخزونات بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو عند 478 مليون برميل.



وأظهرت تقارير صحفية أمس أن متوسط إنتاج روسيا من الخام بلغ 10.87 مليون برميل يوميا في الفترة من 1 إلى 3 من الشهر الجاري، وهو أدنى مستوى في 3 سنوات.



ومنذ بداية العام الجاري وتتعاون روسيا مع منظمة أوبك في خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.



كما كشفت البيانات الاقتصادية تراجع صادرات النفط من فنزويلا بنحو 17 % خلال شهر مايو الماضي.