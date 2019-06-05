الدفاع الروسية: رصد 27 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 9 انتهاكات أخرى.



وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن الانتهاكات وقعت في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، مضيفا أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا نفذ - خلال الـ 24 ساعة الماضية - عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.175 طن إلى قرية قرية حطلة بريف دير الزور.



وأوضح البيان أنه - خلال الـ 24 ساعة الماضية - لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وأن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.



وأكد البيان أن عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، لم يتغير ويبلغ في الوقت الراهن 234 فصيلا.