القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
رياضة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:47 ص

ساري يريد العودة إلى إيطاليا بعد "عام ثقيل" في انجلترا

ماوريتسيو ساري مدرب
ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي
وكالات
dostor.org/2654603

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إنه يود العودة إلى ايطاليا ليكون قريبا من أسرته بعد عام واحد "ثقيل" في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وسط تقارير بشأن رغبة يوفنتوس بطل ايطاليا في التعاقد معه.

وتوج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي وأنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث كما خسر نهائي كأس الرابطة لكن علاقة ساري مع بعض الجماهير شابها التوتر.

وقال ساري لمجلة فانيتي فير إنه يشعر بأنه ‭"‬يفتقد شيئا ما‭"‬ منذ انتقاله إلى انجلترا.

وأضاف المدرب البالغ عمره 60 عاما "بالنسبة للايطاليين نداء الوطن له تأثير قوي. كان عاما ثقيلا.
"بدأت أشعر بالمسافة البعيدة عن الأصدقاء والآباء. اتخذ قرارات احترافية عادة. لن أتمكن من العمل لمدة 20 عاما مقبلة ومن الشاق الجلوس على مقاعد المدربين".

وكان ساري مدربا لنابولي قبل الانتقال إلى تشيلسي لكنه ليس قلقا من تغير معاملة جمهور فريقه السابق له اذا قاد الغريم يوفنتوس خلفا لماسيميليانو اليجري.

وقال "يعرف جمهور نابولي مدى حبي لهم. اخترت السفر بعيدا في العام الماضي ورفضت تدريب فريق آخر في ايطاليا والعلاقة بيننا لن تتغير".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

الآن

بالأسماء.. السيسي يكرم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

صلاح يقرر مغادرة قريته وقضاء الإجازة في الساحل الشمالي

السيسي يشارك الأطفال باللعب.. ويوزّع الجوائز عليهم

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

ads
الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية

ألبومات الصور

محافظ الفيوم يزور مرضى المستشفى العام لتهنئتهم بعيد الفطر

محافظ كفر الشيخ يُؤدى صلاة عيد الفطر بالاستاد الرياضى

صور.. صلاة عيد الفطر بمسجد عمرو بن العاص

رئيس مركز فوه يُؤدى صلاة عيد الفطر المبارك

رياضة

ساري يريد العودة إلى إيطاليا بعد "عام ثقيل" في انجلترا

الأسترالي ماجنوسن يعلن اعتزال السباحة

البرتغال تستعد للدفع بـ"فيلكس" في دوري الأمم الأوروبية

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

هجوم إرهابى على كمين بشمال العريش.. وتبادل إطلاق النيران

مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية

الرئيس نيوز

وفاة الفنان الكبير محمد نجم

قوات الأمن تثأر لشهداء العريش (صور)

إحصائية رسمية.. استشهاد 8 من الشرطةو5 إرهابيين في هجوم العريش

حقيقة الفيديو المتداول للهجوم على كمين البطل 14 في العريش

تفاصيل احتفال الرئيس السيسي مع أبناء الشهداء في عيد الفطر المبارك

كشكول

تعرف علي كيفية التقديم لرياض الأطفال الكترونيا

مجلس جامعة المنوفية يدين الحادث الإرهابي بسيناء

جامعة الوادي الجديد تنظم معسكر خدمة عامة لتطوير وتجميل القري

"البحث العلمي" تنعي شهداء كمين البطل ١٤ بسيناء

جامعة المنوفية تشكل لجنة حكماء

الأمصار

هزة أرضية بقوة 3.7 ريختر تضرب كلستان شمال إيران

الرئيس السوري يؤدي صلاة عيد الفطر في دمشق

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بيت لحم ومستوطنون يقتحمون الموقع الأثري شمال نابلس

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

بسبب صلاة العيد.. محمد صلاح ينفجر "غضبا"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كوريا الجنوبية تعتزم تأسيس هيئة عالمية لمكافحة الغبار الناعم

نهر الدانوب يلقي 4.2 طن من البلاستيك في البحر الأسود يوميا

جزر الأزور البرتغالية تنتج أول قهوة أوروبية

الصحة

دراسة: وجود صلة بين أمراض اللثة ومرض الألزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎