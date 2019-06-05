ساري يريد العودة إلى إيطاليا بعد "عام ثقيل" في انجلترا

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إنه يود العودة إلى ايطاليا ليكون قريبا من أسرته بعد عام واحد "ثقيل" في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وسط تقارير بشأن رغبة يوفنتوس بطل ايطاليا في التعاقد معه.



وتوج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي وأنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث كما خسر نهائي كأس الرابطة لكن علاقة ساري مع بعض الجماهير شابها التوتر.



وقال ساري لمجلة فانيتي فير إنه يشعر بأنه ‭"‬يفتقد شيئا ما‭"‬ منذ انتقاله إلى انجلترا.



وأضاف المدرب البالغ عمره 60 عاما "بالنسبة للايطاليين نداء الوطن له تأثير قوي. كان عاما ثقيلا.

"بدأت أشعر بالمسافة البعيدة عن الأصدقاء والآباء. اتخذ قرارات احترافية عادة. لن أتمكن من العمل لمدة 20 عاما مقبلة ومن الشاق الجلوس على مقاعد المدربين".



وكان ساري مدربا لنابولي قبل الانتقال إلى تشيلسي لكنه ليس قلقا من تغير معاملة جمهور فريقه السابق له اذا قاد الغريم يوفنتوس خلفا لماسيميليانو اليجري.



وقال "يعرف جمهور نابولي مدى حبي لهم. اخترت السفر بعيدا في العام الماضي ورفضت تدريب فريق آخر في ايطاليا والعلاقة بيننا لن تتغير".