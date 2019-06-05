18.80 جنيه سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 5 يونيو 2019 وفق تحديثات موقع البنك المركزي المصري، حيث سجل 18.66 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو فى البنك المركزى
18.66 جنيه للشراء
18.80 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.62 جنيه للشراء
18.78 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.58 جنيه للشراء
18.74 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
18.63 جنيه للشراء
18.78 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
18.58 جنيه للشراء
18.88 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.58 جنيه للشراء
18.72 جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبوظبى الإسلامى
18.71 جنيه للشراء
18.83 جنيه للبيع.