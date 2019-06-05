18.80 جنيه سعر اليورو الأوروبى اليوم

محافظ كفر الشيخ يُؤدى صلاة عيد الفطر بالاستاد الرياضى

أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة الاستاد الرياضى بمدينة كفر الشيخ، وسط الآلاف من المصليّن، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة، داعيًا ...