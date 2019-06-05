كوريا الجنوبية تعتزم تأسيس هيئة عالمية لمكافحة الغبار الناعم

أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية "سول" أنها تخطط لتأسيس منظمة دولية بحلول عام 2020 للتغلب على مشكلة الغبار الناعم.



ووفقا للخطة، ستزيد مدينة سول من عضوية الهيئة الحالية "مدن شرق آسيا للهواء النظيف" وتوسيع مهامها لتمهيد الطريق كي تتحول إلى منظمة عالمية.



وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن هيئة مدن شرق آسيا للهواء النظيف هي برنامج إقليمي أسسته 10 مدن في شرق آسيا في مايو 2016 استجابة للحاجة الملحة لاتخاذ إجراء بشأن تحسين نوعية الهواء، وتقوم المدن المشاركة من خلالها بدعم التعاون الإقليمي في هذا المجال، وتقع هذه المدن في كوريا الجنوبية واليابان والصين ومنغوليا.



وتتوقع حكومة المدينة أن تكون المؤسسة الجديدة بمثابة منتدى، حيث يمكن للمدن الأعضاء مشاركة السياسات والتكنولوجيا والمعلومات في حربها ضد الغبار الناعم.

