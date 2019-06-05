نهر الدانوب يلقي 4.2 طن من البلاستيك في البحر الأسود يوميا

كشفت دراسة عن أن نهر الدانوب يلقي بنحو 4.2 طن من مخلفات البلاستيك في البحر الأسود يوميا أي 1533 طنا سنويا.



وأجرت المسح كلية علوم الحياة بجامعة فيينا، واستند على قياسات وأبحاث في قسم الدانوب بين فيينا وبراتيسلافا، ونشرت نتائجه مؤسسة رومانية معنية بحماية البيئة، بمناسبة إطلاق برنامج مياه نظيفة وهي دعوة للمشاركة في مكافحة ومنع تلوث النفايات البلاستيكية في نهر الدانوب.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن الدعوة تستهدف أفراد المجتمعات المحلية في مناطق الدانوب والسلطات المحلية للمشاركة في القضاء على مخلفات البلاستيك، ويستمر المتطوعون في البرنامج في رفع النفايات في فعاليات تجرى على مدار الشهر الجاري.