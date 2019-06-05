جزر الأزور البرتغالية تنتج أول قهوة أوروبية

يشهد إنتاج البن في جزر الأزور بالبرتغال زيادة ملحوظة لتكون أول قهوة تنتج في أوروبا، وهناك الآن عدة جهات تعمل في هذا النشاط في مختلف الجزر في الأرخبيل.



وقال جواو بونتي وزير الزراعة والغابات الإقليمي "لا ينبغي لنا أن نعتقد أن هذا سيكون مستقبل الزراعة في جزر الأزور، هذه ليست المسألة، لكنه نشاط آخر في المنطقة لإنتاج التنوع بما في ذلك الموز والفواكه الاستوائية الأخرى".



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أن إحدى الشركات البرتغالية أعلنت مؤخرا عن استعدادها لدعم ما يصل إلى 500 من منتجي القهوة في جزر الأزور على مدار 15 عاما، ولا سيما وقد ثبتت بعض التجارب أن القهوة الوحيدة في أوروبا مختلفة تماما.