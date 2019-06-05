16.75 متوسط سعر الدولار خلال أول أيام عيد الفطر

استقر سعر الدولار، اليوم الأربعاء، أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لموقع البنك المركزي المصري والذي سجل متوسط نحو 16.75 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.



في حين سجل سعر الدولار بصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 16.73 جنيه للشراء، ونحو 16.84 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المصرى 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار ببنك مصر 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.



أما سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي فبلغ 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي قيمة 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك عودة 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.