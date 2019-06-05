قصور الثقافة تختتم عرض "علي بابا والأربعين حرامي" بالإسماعيلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع الإسماعيلية، العرض المسرحي "علي بابا والأربعين حرامي" لفرقة مسرح الطفل بالفرع، والذي استمرت عروضه بالمسرح الكبير الخاص بالقصر.



العرض بطولة مجموعة متميزة من أطفال فرق المسرح بالإسماعيلية، إخراج محمد الدسوقي، الكاتب أحمد زحام، ألحان وتوزيع أحمد العجمي، أغاني سامح الرازقي، ديكور وسينوغرافيا شادي قطامش، استعراضات شريف مبارك، ومخرج منفذ محمد حامد.



وجاء ذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر التنوير، وحث الجمهور على الإبداع والتذوف الفني، ومواجهة الأفكار الظلامية والفكر التكفير، وإنقاذ الشباب والأطفال من خطر الإرهاب، خاصة في القرى والأقاليم المختلفة.



وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا فنيا متنوعا للجمهور خلال أيام عيد الفطر، بكافة المواقع الثقافية بالجمهورية.