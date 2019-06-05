"نيكي" يُسجل مكاسب قوية بالختام مع تعافي البورصة الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعالامت اليوم الأربعاء، حيث سجل مؤشر "نيكي" أكبر مكاسب يومية في أكثر من شهرين وسط مكاسب نظيرتها الأمريكية.



وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 1.8 % إلى 20776.10 نقطة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ 26 مارس.



كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 2.1 % مُسجلا 1530.08 نقطة، وانخفض الين أمام الدولار بنحو 0.06 % إلى 108.22 ين.



وكان مؤشر "داو جونز" ارتفع بنحو 512 نقطة تقريبا ليصل إلى 25332.1 نقطة في ختام جلسة أمس، وذلك بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.



وأعلن جيروم باول، رئيس المركزي الأمريكي، أمس، أنهم مستعدون للتصرف بالطريقة المناسبة للحفاظ على التوسع الاقتصادي، وأنه في الوقت الحالي يتم مراقبة التطورات الاقتصادية الحالية وأثر تصعيد الحروب التجارية على الاقتصاد ما فتح التكهنات أمام خفض خفدل الفائدة.



وسجلت أسهم شركات السيارات وتصنيع الآلات مكاسب فزاد سهم "فانوك" بنحو 3 %، فيما صعد سهم "ياشاكاوا إليكتريك" بنسبة 4.3 %، كما زاد سهم "أدفانست" بنحو 3.1 %



كما شهدت أسهم شركات التأمين مكاسب فصعد سهم "ميتسوبيشي فايننشال" بنحو 1.5 %.