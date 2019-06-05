القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
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حوادث
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:32 ص

مرور القاهرة والجيزة تخصصان أرقاما للحد من حوادث الطرق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2654576

خصصت الإدارة العامة للمرور، أرقاما هاتفية للمواطنين على الطرق السريعة وبالشوارع، للإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات مرورية تواجههم خلال احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك.

كما خصصت أرقامًا بشأن أي مضايقات من البلطجية، الذين يتواجدون على الأرصفة، ويتحصلون على الأموال كرهًا عن المواطنين، عند ركن سياراتهم على جانبي الطريق.

وجاءت الأرقام كالتالي:

أولًا: عند حدوث عطل بسيارتك او مضايقة من أحد الأشخاص ويدعى السايس يرجى الاتصال على الرقم ٠١٢٢١١١٠٠٠

ثانيًا عند وجود مشكلة بسيارتك بالطرق السريع يرجى الاتصال ٠١١٥٥٥٥٤٤٤٤١٣٦١٣٦ _ 136 للإغاثة السريعة بالقاهرة المنتشرة بالاكمنة على المحاور والميادين.

الرقم ٠١٢٠٥٣٤٤٤٤٤ للإغاثة السريعة بالجيزة، ورقم ١١٤ غرفة عمليات الجيزة للإغاثة.

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