اليوم.. جلسة استئناف الكاردينال جورج بيل في "الإساءة الجنسية للأطفال"

امتثل أمين الخزانة السابق للفاتيكان الكاردينال جورج بيل، أمام محكمة أسترالية اليوم الأربعاء، لحضور جلسة استئناف لإدانته بتهمة الإساءة الجنسية لصبيان جوقة في التسعينيات.



كان بيل، الذي حافظ على براءته طوال الوقت، يرتدي حلة سوداء مع الياقات البيضاء في أول ظهور علني له منذ شهر مارس، بعد فترة وجيزة من أن يصبح أكبر الكاثوليك في العالم مرتكبا لجرائم جنسية للأطفال.



وسُجن الكاردينال البالغ من العمر 77 عامًا لمدة ست سنوات، بعد إدانته بخمس تهم تتعلق بإساءة معاملة طفلين يبلغان من العمر 13 عامًا في كاتدرائية القديس باتريك، بينما كان رئيس أساقفة ملبورن قبل أكثر من 20 عامًا.



يُعقد الاستئناف على مدى يومين في المحكمة العليا لولاية فيكتوريا، رغم أن الحكم قد يستغرق عدة أسابيع ويمكن إطلاق سراح بيل أو إعادة محاكمة إذا حكمت المحكمة لصالحه.