سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة فى أول أيام عيد الفطر

ظهرت سيولة مرورية فى حركة سير السيارات بمحافظتى القاهرة والجيزة، اليوم الاربعاء، (أول أيام العيد)، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أى حوادث.



وشهد محور المشير المتجه إلى القطامية والقاهرة الجديدة سيولة تامة، وظهرت سيولة مرورية بميدان التحرير والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الجديدة انتظاما في حركة السير، وكذلك شارع التسعين الذي شهد انتظاما في حركة السير أعلاه، كما انتظمت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر، وكذلك طريق كورنيش النيل، المتجه من المعادي حتى وسط البلد وقصر العيني.



وشهد طريق صلاح سالم حركة سير منتظمة، وتكرر الأمر بالطريق الدائري الذى شهد سيولة مرورية.



وفي الجيزة شهد شارع الهرم وفيصل سيولة مرورية في الاتجاهين، وشهدت أماكن جامعة القاهرة والدقي سيولة مرورية، وانتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان.