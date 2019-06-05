البترول تسدد نصف قيمة المستحقات الأجنبية خلال يونيو

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تقوم حاليا بتوفير جزء من مستحقات الشركات الأجنبية لتسديده لهم خلال يونيو الجارى، وذلك للالتزام بالاستمرار فى العمل على تنمية الحقول وحفر الآبار ضمن خطة الوزارة المتفق عليها مع الشركات والعمل على زيادة إنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية والبحر المتوسط.



وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يتم سداد جزء كبير من المستحقات الأجنبية قد تعادل نصف القيمة الإجمالية من الديون والبالغة نحو 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن خفض مستحقات الشركاء الأجانب له تأثير إيجابى فى الإسراع فى عمليات البحث والتنمية وإنتاج البترول والغاز الطبيعى وضخ استثمارات جديدة، حيث انخفضت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى حوالي 1.2 مليار دولار فى يونيو، بعد أن بلغت حوالي 6.3 مليار دولار خلال عام 2013.



وكان المهندس طارق الملا وزير البترول، أكد فى تصريحات سابقة، أنه سيتم الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل في نهاية 2019، وذلك تأكيدًا لمصداقية والتزام الدولة المصرية فى السداد.