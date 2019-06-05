تعزيز النشاط التجاري الفرنسي في مايو مدعومًا باحتجاجات السترات الصفراء

تعزز النشاط التجاري الفرنسي في مايو، مدعوما بالآثار المتناقضة للاحتجاجات "الصفراء" المناهضة للحكومة، والنمو في قطاع الخدمات المهيمن في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.



وقالت IHS Markit، وهي شركة لجمع البيانات، إن مؤشر مديري المشتريات للخدمات ارتفع إلى 51.5 في مايو من 50.5 في أبريل، والذي قال إنه أسرع توسع في هذا القطاع منذ ستة أشهر.



فقد ارتفع المؤشر بعيدًا عن عتبة 50 نقطة بتقسيم التوسع في النشاط من الانكماش.



كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الكلي لشركة IHS Markit، والذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 51.2 نقطة من 50.1 في أبريل.



أعطت التوقعات الأولية الأولية قراءة 51.7 لمؤشر مديري المشتريات لخدمات مايو و51.3 لمؤشر مديري المشتريات المركب.



وتراجعت أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى احتجاجات "السترات الصفراء" في نهاية الأسبوع بشكل مطرد، حيث خفض الرئيس إيمانويل ماكرون ضرائب الدخل لتهدئة الغضب العام.