صلاح يقدم واجب العزاء لشهداء كمين العريش

تقدم اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادى ليفربول الانجليزي بخالص التعازي في شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بسيناء.



وقال على حسابه الخاص بموقع تويتر: "البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع اسر شهداء الوطن".



كانت الأجهزة الأمنية شددت الحراسة على منزل الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تجمع المئات أمام منزله عقب صلاة العيد من أجل التقاط الصور التذكارية بقريته نجريج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.



وأكد أهالي قرية اللاعب محمد صلاح أنهم فخورين بابن بلدتهم وكل آمالهم الوصول إليه والتقاط الصور التذكارية وهو ما جعلهم ينتظروه أمام منزله عقب الانتهاء من صلاة العيد.



وكان اللاعب محمد صلاح حضر إلى قريته نجريج لحضور أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني، للاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الشهر الجاري.