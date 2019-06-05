الدفاع الروسية تنفي قيام مقاتلاتها باعتراض "غير آمن" لطائرات أمريكية

نفت وزارة الدفاع الروسية "مزاعم" أمريكية عن الاعتراض غير الآمن، الذي قامت به طائرة روسية من طراز (سو - 35) ضد طائرة استطلاع أميركية فوق مياه البحر المتوسط.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء- أن الوسائل الروسية لمراقبة المجال الجوي بقاعدة (حميميم) الجوية رصدت في 4 يونيو الجاري هدفًا جويًا فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الهدف كان يقترب من قاعدة طرطوس البحرية الروسية.



وأضافت أن مقاتلة (سو- 35) التابعة للدفاع الجوي الروسي بقاعدة (حميميم) قامت بالتحليق للتعرف على الهدف الجوي، موضحة أن طاقم المقاتلة قام من مسافة آمنة بتحديد هوية الهدف الجوي كطائرة استطلاع أميركية من طراز(بوسيدون).



وأكدت أن المقاتلة الروسية عادت إلى قاعدة (حميميم) الجوية بعد أن غيرت الطائرة الأمريكية اتجاهها، مشيرة إلى مرافقة المقاتلة (سو-35) من مسافة آمنة الطائرة الأميركية من طراز (بوسيدون) إلى أن قامت بتعديل اتجاه تحليقها وخرجت من مناطق سيطرة وسائل الدفاع الجوي الروسي.. مشددة على أنه تم تنفيذ تحليق الطائرات الروسية وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.