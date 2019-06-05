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حوادث
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:19 ص

مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية

مصرع 6 مجرمين خطرين
dostor.org/2654563

فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية التى تسببت فى استشهاد الملازم أول عمر ياسر عبد العظيم من قوة مديرية أمن الشرقية، أثناء قيامه بمطاردتهم عقب قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه، تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الشرقية.. حيث أمكن لفريق البحث التوصل إلى معلومات أكدتها التحريات بأن مرتكبى الواقعة كلٍ من:

 

1-     محمود .م . ح وشهرته محمود الزونجى (سن 34 عاطل ، مقيم بمركز بلبيس بالشرقية، والسابق اتهامه فى "14" قضية (قتل، سرقة بالإكراه ، مخدرات ، سلاح ، استعراض قوة) ، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى عدد"14" قضية  (سرقه بالاكراه ، إطلاق أعيره نارية،  قتل، سلاح نارى ، اتجار فى المواد المخدرة ، شروع فى قتل).

 

2-     محمد .م . ح "شقيق الأول" وشهرته محمد الزونجى (سن 32 عاطل، مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه فى "10" قضايا  (مخدرات ، سلاح نارى ، سلاح أبيض ، استعراض قوة ) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد "4" قضايا (مخدرات ، سلاح نارى ، إستعراض قوة، ضرب).

 

3-     إسلام .إ .ع وشهرته إسلام الأم "هارب" ( سن 35 عاطل ومقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه فى "5" قضايا (مخدرات، سلاح وذخيرة ، إيصال أمانة، ضرب)، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية (سلاح وذخيرة ).

 

4-     محمود .ع ع ، وشهرته محمود العصلوجى (سن 30 عاطل ومقيم الكتيبة بمركز بلبيس ) .

 

5-     رمضان .ا .م وشهرته رمضان أبو عيسى (سن 25 عاطل ومقيم بمركز بلبيس، والمطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضيتى (قتل ، مخدرات).

     

وبتكثيف التحريات أمكن لفريق البحث تحديد موقع اختباء المتهمين بإحدى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق.. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.. وفور  وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات التى تعاملت معهم على الفور لمدة ثلاث ساعات متصلة مما أسفر عن مصرع كلٍ من: المتهم الأول والثانى والرابع والخامس واثنان من معاونيهم وهما كلاً من: عصام .ع .م  (سن25 عاطل ومقيم بمركز بلبيس )، وآخر مجهول "جارى تحديده" .

 

كما ضبط الأمن بحوزتهم (6 قنابل متنوعة " حارقة وهجومية ومحدثة للصوت") ، "7" قطع سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق آلية ، بندقية آلية غربى ، طبنجة، مسدس صوت )- "12" خزينة متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات الآلية ، 8 هواتف محمولة ، مبلغ مالى وقدره (40 ألف جنيه) .

 

وجارى استهداف المتهم الثالث وضبطه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب .

 

مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية
مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية
مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية
مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية
مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية
مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية
مصرع 6 مجرمين خطرين متورطين فى واقعة استشهاد ضابط أمن الشرقية
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