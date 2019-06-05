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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:01 ص

بكين تمنع الحافلات من إطلاق أبواقها خلال امتحان القبول الجامعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2654503

ستمنع العاصمة الصينية بكين حافلاتها من إطلاق أبواقها أثناء مرورها بالمواقع التي يجلس فيها الطلاب في امتحانات القبول الجامعي الوطنية التي ستجري بين يومي 7 و8 الشهر الجاري.

وذكرت شركة النقل العام في بكين يوم الثلاثاء أنها ستضيف أكثر من 200 مركبة على 361 طريقا تمر على 89 موقعًا للامتحانات في المدينة خلال يومي الامتحان، حيث يتوقع أن يتقدم أكثر من 10 ملايين طالب في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في الامتحان هذا العام.

وأضافت الشركة أن الحافلات ستوقف أيضًا البثّ في الهواء الطلق لمحطات الحافلات بالقرب من مواقع الامتحانات، من أجل تقليل الإزعاج إلى المتقدمين للامتحان.

وتعد امتحانات القبول الجامعي الوطنية، المعروفة باسم "قاوكاو"، أهم حدث للطلاب الصينيين، حيث يُشاد به كنظام عادل لاختيار المواهب وتغيير مصير الأطفال من الأسر الفقيرة.

وتتزامن الامتحانات هذا العام مع عطلة عيد قوارب التنين التي تستمر ثلاثة أيام منذ يوم الجمعة القادم، ما دعا إدارة المرور في البلاد للإهابة بالمسافرين لتجنب ساعات الذروة خلال حركة الامتحانات والامتناع عن إطلاق أبواق سياراتهم قرب مواقع الامتحانات أيضا.

وبدورها دعت وزارة الأمن العام يوم الاثنين الإدارات المحلية إلى ضمان مرور سلس أثناء الامتحانات، وطلبت من الشرطة المحلية تقديم المساعدة للمتقدمين للامتحانات في حالة الازدحام المروري أو الحوادث.

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