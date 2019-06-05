تشغيل مراحيض ذكية في شرقي الصين

تم تشغيل عدد من المراحيض الذكية القادرة على تغيير "جنسها" بشكل ديناميكي حسب مستخدميها من الرجال والنساء وذلك في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين.



كما أطلقت السلطات المحلية في مدينة نانتشانغ، حاضرة المقاطعة مؤخرًا 15 مرحاضًا جديدًا أو تم تجديده مزودًا بخدمة الواي فاي المجانية وأجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الاستشعار البيئية ومحطات إحصاء لتدفق الأشخاص.



وقال تو يان بين، مدير مكتب إدارة مدينة نانتشانغ "يمكن إضافة ست مقصورات من خلال تعديل الأبواب الإلكترونية بين مراحيض الذكور والإناث على أساس تدفق الناس".



ويمكن لآلات التعرف على الوجوه الذكية عند مداخل المراحيض أن توفر 80 سم من ورق المرحاض المجاني للأشخاص الذين ينتظرون لمدة ثلاث ثوانٍ في المنطقة المخصصة لتحديد الهوية.



وتم تزويد آلات التعرف على الوجوه بتكنولوجيا لحساب الوقت، مما يسمح بالتعرف على الوجوه مرة أخرى خلال تسع دقائق للحصول على ورق المرحاض المجاني.