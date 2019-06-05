وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق السويدي يوهانسون

توفي السويدي لينارت يوهانسون، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين 1990 و2007، عن 89 عاما بحسب ما ذكر الاتحاد السويدي للعبة الاربعاء.

وجاء في بيان الاتحاد "الكرة السويدية في حداد. توفي لينارت يوهانسون. رحل مساء الرابع من حزيرانيونيو عن 89 عاما بعد مرض لفترة قصيرة".



وخسر يوهانسون الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي عام 1998 أمام السويسري جوزيف بلاتر عندما حصل على 80 صوتا مقابل 111 لبلاتر الموقوف راهنا لقضايا فساد.



واعتبر يوهانسون انذاك ان سمعة فيفا أصبحت ملطخة بمزاعم الفساد، ما يدعو الى تحقيق مستقل، خصوصا بعد مزاعم نائب الرئيس السابق الترينيدادي جاك وارنر أن بلاتر سمح له بدفع دولار أميركي واحد مقابل الحصول على حقوق النقل التلفزيونية لكأس العالم.



وقبل اندلاع فضائح فساد فيفا التي أدت إلى تغيير معالم المنظمة الدولية وتحقيقات اميركية مستمرة، قال يوهانسون مطلع عام 2012 "بالنسبة للناس تعني كلمة فيفا الفساد والرشوة، لكن لا احد يحرك ساكنا. لا اعلم كيف يمكن تغيير هذه الأمور".



وظهرت فضائح الفساد في فيفا في مايو 2015، عندما أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زيوريخ الفخمة، سبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي الذي كان يستعد لإعادة انتخاب بلاتر رئيسا، وذلك بناء على طلب أميركي بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاما.



وأدت الفضائح الى الإطاحة برؤوس كبيرة في فيفا وفي المقدمة بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عاما، وانتخب السويسري جاني انفانتينو خلفا له مطلع العام 2016.