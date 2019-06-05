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عالم
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:53 ص

زعيم كوريا الشمالية يقوم بسلسلة من الأنشطة العامة لليوم الخامس

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات
dostor.org/2654496

قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عقد جلسة تصوير مع الفائزين في مسابقة فنية حديثة، مما مدد ظهوره العلني لليوم الخامس على التوالي.

حضر الزعيم كيم جلسة تصوير يوم الثلاثاء مع أعضاء في مجموعات فنية من الهواة من زوجات ضباط وحدات من الجيش الشعبي الكوري(KPA)، تم اختيارهم في مسابقة، وفقا للوكالة.

وقالت الوكالة إن كيم جونغ-أون أعرب عن توقعه واعتقاده بأن أعضاء المجموعة الفنية سيجعلون التقليد المتمثل في تقوية مواقع خط الدفاع في البلاد إلى حصون منيعة مع الحب والتفاني للجنود، أكثر فخرا وإشراقا.

وكان هذا هو الأحدث في سلسلة الأنشطة العامة التي قام بها كيم منذ الأسبوع الماضي. وكان كيم قد غاب عن الظهور العلني منذ يوم 10 مايو عندما أشرف على إطلاق الصواريخ القصيرة المدى.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية تقارير عن أنشطة كيم العامة يوميا منذ يوم السبت، بما في ذلك زياراته للمصانع.

ولم تحدد تقارير يومي السبت والأحد توقيت الزيارات، لكن يعتقد على نطاق واسع أنها حدثت يومي الجمعة والسبت على التوالي.

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