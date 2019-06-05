الحساب الجاري لكوريا الجنوبية يسجل أول عجز منذ 7 أعوام

سجل الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في شهر أبريل أول عجز منذ 7 سنوات بسبب تراجع الصادرات وزيادة تحويلات الأرباح، حسبما ذكره البنك المركزي اليوم الأربعاء.



قال بنك كوريا المركزي اليوم إن عجز الحساب الجاري للبلاد بلغ 660 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مما يمثل تحولا حادا من فائض بلغ 4.82 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وكان الحساب الجاري للبلاد قد سجل فائضا مستمرا للشهر الـ 83 على التوالي.



وكان عجز الحساب الجاري في أبريل متوقعا على نطاق واسع، حيث انخفض الفائض التجاري للبلاد إلى 5.67 دولار في شهر أبريل، مقارنة بفائض بلغ 8.47 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفائض بلغ 9.62 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.



كان عجز الحساب الجاري في أبريل متوقعًا على نطاق واسع، حيث انخفض الفائض التجاري للبلاد إلى 5.67 مليار دولار في الشهر، مقارنة بفائض بلغ 8.47 مليار دولار في الشهر السابق وفائض 9.62 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.



وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 6.2% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 48.3 مليار دولار.



وشهدت صادرات البلاد انخفاضا منذ شهر ديسمبر وسط تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وسجلت صادرات البلاد إلى الصين، أكبر مستورد للمنتجات الكورية الجنوبية في العالم، تراجعا منذ شهر نوفمبر.



ويعزى عجز الحساب الجاري أيضا إلى ما أطلق عليه البنك المركزي زيادة موسمية في مدفوعات الأرباح في الخارج، والتي ارتفعت إلى 6.78 مليار دولار في أبريل، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ البلاد.



وشهدت البلاد عجزا في حساب الأرباح بقيمة 4.99 مليار دولار في أبريل، مقارنة بعجز بلغ 1.33 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا لبنك كوريا.