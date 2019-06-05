اعتماد 27 دبلوماسيا كوريا شماليا في نيويورك وجنيف وفيينا

قالت إذاعة آسيا الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن عدد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين المعتمدين في البعثات الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة والمدن المستضيفة للمنظمات التابعة لها، يبلغ 27 دبلوماسيا في هذا العام.



وجاء ذلك استنادا إلى " الكتاب الأزرق(Blue Book) " بشأن القوائم الشاملة بالوفود الذي أصدرته دائرة المراسم والاتصال التابعة للأمم المتحدة، حيث تستند القوائم إلى المعلومات الواردة إلى دائرة المراسم والاتصال من البعثات الدائمة.



وأظهر الكتاب الأزرق أن الوفد الكوري الشمالي لدى نيويورك التي تتخذ الأمم المتحدة منها مقرا لها، يتكون من 9 دبلوماسيين كوريين شماليين على رأسهم سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ.



وأشار إلى أن الوفد لدى جنيف بسويسرا الذي يوجد فيها مكتب الأمم المتحدة، يتألف من 9 دبلوماسيين بمن فيهم سفير كوريا الشمالية هان تيه-سونغ، بينما يشمل الوفد لدى فيينا بالنمسا التي تتخذ منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرا لها، 9 دبلوماسيين على رأسهم سفير كوريا الشمالية كيم كوانغ-سوب.



ولم يشهد عدد الدبلوماسيين تغييرا عن العام الماضي، غير أن البعثة الكورية الشمالية لدى نيويورك أضيف إليها دبلوماسي واحد، فيما نقص عدد البعثة الكورية الشمالية لدى جنيف دبلوماسيا واحدا.



يذكر أن السفير كيم لدى البعثة الكورية الشمالية في فيينا، يحافظ على مكانه لمدة 26 سنة منذ أن تولي منصبه في أبريل عام 1993، حيث أنه زوج إبنة مؤسس كوريا الشمالية الراحل كيم إيل-سونغ، وزوجته كيم كيونغ-جين هي الأخت غير الشقيقة للزعيم كيم جونغ-إيل الراحل.



وذكرت الإذاعة أن هذا العدد قد يكون غير متوافق مع عدد الدبلوماسيين الموجودين حاليا، بسبب إمكانية وجود تغييرات في أعقاب تقديم القوائم.