البرتغال تستعد للدفع بـ"فيلكس" في دوري الأمم الأوروبية

تستعد البرتغال للدفع بموهبتها الشابة جواو فيلكس في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا الأسبوع مع إعلان المدرب فرناندو سانتوس أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما لم يتم ضمه للتشكيلة لمجرد النزهة.



ولم يخض مهاجم بنفيكا أي مباراة دولية له لكنه ترك بصمة قوية في أول مواسمه على الصعيد الاحترافي بتسجيله 20 هدفا وإرساله 11 تمريرة حاسمة مع ناديه في 43 مباراة في كافة المسابقات.



واحتفل اللاعب بالكثير من هذه الأهداف مع شقيقه الأصغر وهو جامع كرات في مباريات بنفيكا عندما يلعب الفريق على أرضه.



وارتفعت القيمة التسويقية للاعب إلى 31 مليون يورو (34.90 مليون دولار) وفقا لموقع ترانسفر ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين ويبدو أن بنفيكا يعاني بالفعل للاحتفاظ بلاعبه في ظل تقارير صدرت خلال مراحل مختلفة عن سعي كافة الأندية الكبرى في أوروبا للتعاقد مع اللاعب.



وعلى الرغم من أن عقده يمتد حتى يونيو 2023، فإن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 120 مليون يورو. ووفقا للشائعات المتداولة بقوة، فإن هناك مجموعة من الأندية التي ترغب في دفع هذا المبلغ.



وستلعب البرتغال بطلة أوروبا أمام سويسرا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء وقال المدرب فرناندو سانتوس أنه لا يوجد سبب لعدم خوض جواو فيلكس لأول مباراة دولية له.



وسيتأهل الفائز من المواجهة لخوض النهائي حيث سيلاقي أما هولندا أو إنجلترا. وسيلعب الأثنان معا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي في جيمارايش بعد غد الخميس.



وأضاف سانتوس للصحفيين اليوم الأربعاء "لو لم يكن مستعدا للعب لما كان قد حضر هنا. بغض النظر عن عمره، فإننا نرى ما يمكنه القيام به وإذا ما تم ضمه وبات جزءا من التشكيلة التي تضم 23 لاعبا وفي ظل غياب مجموعة من اللاعبين الكبار المميزين عن التشكيلة، فإن هذا يعني أننا نستعد للدفع به".



ولم يتم الدفع بجواو فيلكس كثيرا مع بنفيكا في بداية الموسم المنقضي لكن حظوظه تغيرت عندما أقيل المدرب روي فيتوريا في يناير الماضي ليحل برونو لاجي بديلا له والذي منح له الفرصة على الفور.