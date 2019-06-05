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اقتصاد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:50 ص

كوريا الجنوبية: تراجع مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 17%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2654492

انخفضت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 17% في مايو بسبب نقص الإمدادات بشكل رئيسي، وفق ما أظهرت بيانات الصناعة اليوم الأربعاء.

بلغ عدد السيارات الأجنبية المسجلة حديثًا 19،548 سيارة في الشهر الماضي، بانخفاض حاد عن 23،470 سيارة قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مستوردي وموزعي السيارات الكورية (KAIDA).

وقال يون ديه- سونغ نائب رئيس في البيان، إن نقص المعروض في بعض العلامات التجارية مثل مرسيدس بنز أثر على نتيجة المبيعات الشهرية."

وقال البيان إن الموديلات الثلاثة الأكثر مبيعا هي مرسيدس-بنز إي 300 سيدان وسيارة مرسيدس بنز إي 300 و4 ماتيك وسيارة لكزس ES300h.

لكن نسبة السيارات الألمانية في سوق سيارات الركاب المستوردة انخفضت إلى 53% في الشهر الماضي من 63% قبل عام بسبب التأثير المستمر لفضيحة " الديزل" لفولكس واجن، وعشرات حوادث حرائق المحركات في سيارات بي إم دبليو بسبب خلل بعض الأجزاء.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 23% إلى 89،928 سيارة من 116،798 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الوكالة أن السيارات المستوردة تمثل 14.7% من جميع مبيعات سيارات الركاب المحلية في الأشهر الخمسة الأولى، أي أقل من 18.3% قبل عام.

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