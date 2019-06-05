انتخاب دبلوماسي كوري جنوبي لمنظمة التجارة العالمية

أوضحت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن السكرتير الأول في البعثة الدائمة لجمهورية كوريا في جنيف، جانغ سونغ-هوا، تم انتخابه كرئيس للجنة العوائق الفنية أمام التجارة (TBT) التابعة لمنظمة التجارة العالمية(WTO). وتستمر مدة ولاية رئيس اللجنة سنة واحدة.



يذكر أن اللجنة انطلقت لتبادل المعلومات حول اللوائح الفنية مثل المعايير والتصديق، والتي تطبقها الدول الأعضاء في WTO ومناقشة مواقف الدول الأعضاء الأخرى. وتعقد اللجنة 3 اجتماعات منتظمة كل عام.



قال مصدر بالوزارة إن تولي الدبلوماسي الكوري منصب رئاسة اللجنة، سيسهم في الجهود الرامية للالتزام باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة وتعزيز تنفيذها في الوقت الذي تتزايد فيه اللوائح الفنية في الدول الرئيسية بسبب انتشار الحماية التجارية.