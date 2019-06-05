المسلمون في كوريا الجنوبية يحتفلون بعيد الفطر بالصلاة في مسجد سيئول

احتفل العديد من المسلمين والمسلمات في كوريا الجنوبية بعيد الفطر المبارك بأدائهم صلاة العيد التي أقيمت في مسجد سيئول المركزي في حي إيتوان في سيئول في الساعة التاسعة والنصف صباحا.



وتجمع المسلمون من مختلف الجنسيات من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالإضافة الى عدد قليل من المسلمين الكوريين في المسجد الوحيد في العاصمة سيئول، قبل موعد الصلاة، وسرعان ما اكتظ صحن المسجد وفناءه بالمصلين.



وقدم الإمام الكوري الجنسية عبد الرحمن لي جو-هوا في خطبة صلاة العيد تهانيه الخاصة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقدوم عيد الفطر الذي جاء بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل الذي أمضاه المسلمون بالصبر على الجوع والعطش نهارا وصلاة التراويح ليلا وصلاة القيام في العشر الأواخر والانقطاع للعبادة.



وقال الإمام لي "إن أيام العيد هي أيام الرفاهية الاجتماعية وأيام السعادة والفرح الدينية. وأن الزكاة والصدقات الممنوحة للإخوة والأخوات المحتاجين في شهر رمضان تجعل كل من الفقراء والأثرياء سعداء خلال أيام العيد، إلى جانب عبادة الله سبحان وتعالى، ويولي الإسلام أهمية كبيرة لقيم الحب والصداقة والإخاء والوحدة والعمل الجماعي ".



كما قال "إنه من الواضح أن هناك سلام ورحمة عند تجمع المسلمين، بينما يسود حزن أليم عندما يفترقون، كما هو موضح في الإسلام، وعلينا أن نواصل روح الاخوة والتعاون، وأن نستمر في الحفاظ على العادات والسلوكيات الجيدة التي طورناها خلال شهر رمضان. ويجب ألا ننسى حقيقة أن هذه الدنيا مؤقتة وزائلة بينما الآخرة أبدية ".



وفقا لاتحاد المسلمين الكوريين، يبلغ عدد المساجد الإسلامية في كوريا 17 مسجدا موزعة في المدن، إلى جانب 80 مصلى.